بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 03:40 م

رئاسة البرلمان: إذا لم يسحب صالح رسالته فستعتبر استقالة رسمية خلال أسبوع

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علقت رئاسة مجلس النواب ،اليوم الجمعة، على رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح والتي لوح فيها بالاستقالة ردا على اصرار الكتل السياسية بتمرير مرشح للحكومة لا يلقى تأييدا من قبل المتظاهرين.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، في بيان  له ، إنه “في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته فستعتبر استقالة رسمية خلال أسبوع”.
وقدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس الخميس، بياناً للبرلمان أعرب فيه عن استعداده للاستقالة، فيما غادر بغداد إلى السليمانية.
وقال برهم صالح في خطاب للبرلمان إن “مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة”، وأضاف: “أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري”.
وأضاف أن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب”، لذا “أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي”.

ع د

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