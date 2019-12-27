تأمين 9 طرق كانت تستخدم كمسارات لتهريب المواد والبضائع في ديالى

كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الجمعة، عن تامين كامل لـ9 طرق برية كانت تستخدم كمسارات لنهريب المواد والبضائع صوب عدة محافظات منها بغداد.

وقال المصدر في تصريح له ان” الاجهزة الامنية في ديالى عززت نقاط المرابطة والتفتيش المنتشرة على الطرق البرية خاصة الرئيسية المؤدية الى عدة محافظات ومنها بغداد للحيلولة دون دخول الشاحنات التي تحمل مواد وبضائع مهربة او ممنوعة من دخول الاسواق”.

واضاف المصدر،ان” 9 طرق برية تم تامينها بشكل كامل بعدما كانت تستغل في السنوات الماضية في ادخال مواد وبضائع مهربة من خلال وجود طرق نسيمية لافتا الى ان الاخيرة تم اغلاقها بعد كشفها من قبل القوات الامنية”.

واشار المصدر الى ان”13 شاحنة تحمل مواد مهربة وغير اخرى ممنوعة من دخول الاسواق تم ضبطها على مدار اسبوعين في ديالى وهذا يمثل انجاز بسبب المتابعة والرصد الميداني”.

وكانت شبكات تستغل طرق ديالى البرية من خلال بعض الطرق النسيمية في تهريب بضائع ومواد الى محافظات متعددة منها بغداد في السنوات الاخيرة.