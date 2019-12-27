القانونية النيابية توضح أسباب تأجيل التصويت على قانون الخدمة المدنية

بين عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الجمعة، ان قانون الخدمة المدنية يحتاج الى دراسة معمقة كونه سيلغي كل القوانين السابقة على مدى 90 سنة، لافتا الى ان تأجيل التصويت جاء من اجل صياغته بشكل جيد يلبي متطلبات المرحلة.

وقال العقابي في تصريح له ، ان “قانون الخدمة المدنية مهم جدا وينظم الخدمة المدينة والوظيفة العامة، حيث ان العراق ومنذ 90 سنة يسير وفق مجموعة قوانين تنظم الخدمة المدنية والوظيفة العامة، واليوم فأن العراق في نظام ديمقراطي عكس ماكان سابقا”.

وأضاف ان “ العراق بحاجة الى تشريع قانون الخدمة المدنية ولكن بعد صياغته بشكل جيد يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويناسب منظومة الإدارة العامة”.

وبين ان “القانون الجديد يحتاج الى دراسة معمقة كونه سيلغي كل القوانين السابقة على مدى 90 سنة ماضية”، لافتا الى ان “القانون موجود لدى اللجنة المالية منذ الدورة البرلمانية السابقة، لكنه من اختصاص اللجنة القانونية وليس المالية، كونه ينظم مراكز قانونية وهيكل اداري ووظيفي في مؤسسات الدولة وبالتالي فهو من اختصاص اللجنة القانونية”.

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