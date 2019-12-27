اتفاقية مع اليونسكو لتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة



ابرمت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اتفاقية مشتركة مع منظمة اليونيسيف لتعزيز وتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة.



وافاد مصدر في المركز الاعلامي لوزارة الاعمار والاسكان بأن الوزارة ابرمت اتفاقية خطة عمل مشتركة مع ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق حميدة لاسيكو ، تتضمن تعزيز وتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة، ضمن برنامج المنظمة للتعاون الخاصة بعامي 2020 و2021.

وبين :" ان الخطة تهدف الى ايجاد سياسة سليمة وصحيحة لادارة الموارد المائية الصالحة للشرب، والصرف الصحي، علاوة على ضمان توفير بيئة صحية مناسبة للمواطنين في عموم المحافظات، من خلال تعزيز التعاون الدولي المشترك وتطويره الى مستويات اعلى ".



ف.ا