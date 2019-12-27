المسيحيون في ديالى .. 30 عائلة فقط لا غير !!

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، عن عدد ابناء الطائفة المسيحية في المحافظة، داعيا العوائل المسيحية النازحة الى العودة بعد استقرار الاوضاع الامنية.



وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان عدد ما تبقى من المسيحيين داخل ديالى يتراوح بين 20- 30 اسرة ، يعيش اغلبها في بعقوبة وضواحيها "، مبينا :" ان العشرات من الاسر نزحت ابان الاضطرابات الامنية الحادة بين 2005-2007 ".



واضاف مهدي :" ان الاجواء الامنية في بعقوبة مستقرة جدا ، وعلى الاسر المسيحية النازحة العودة الى منازلها" ، مشيرا الى :" ان افتتاح كنيسة العام الماضي حدث مهم يؤكد مدى التلاحم والتناغم المجتمعي في المدينة التي كانت عنوانا للتعايش السلمي بين المكونات لمئات السنين".

ف.ا