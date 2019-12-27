جوانتانامو اليمن.. ميليشيات الحوثي الإيرانية تعتقل النساء في سجون سرية

كشفت منظمة حقوقية يمنية، عن مأسي قاسية تتعرض لها النساء اليمنيات من قبل عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي وليت المناطق التي تسيطر عليها لأقرب لسن كبير يشبه معتقل جوانتانامو الأمريكي الشهير، حيث تحولت بعض المباني في صنعاء إلى سجون للنساء.



وقال المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر إن النساء يتعرضن لتعذيب وحشي، يفوق ما تعرض له المعتقلون في سجون “جوانتنامو” و”أبوغريب”.



وذكرت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت عدد كبير من الشهادات المروعة، حول ما تتعرض له النساء المحتجزات في السجون الحوثية.





وأضاف البيان أن المسؤولين عن تلك الجرائم البشعة تخلوا تماما عن إنسانيتهم وآدميتهم، وكانوا يتلذذون بما يمارسونه من إجرام وإيذاء لنساء لا حول لهن ولا قوة.





وأوضحت المنظمة أن النساء الضحايا سجن في زنازين سرية تابعة لقيادات معروفة في ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأنهن عانين ظروفاً سيئة ومأساوية، وتعرضت بعضهن لاعتداءات جسدية وجنسية.