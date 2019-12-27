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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 12:55 م

الموارد المائية تبشر بشتاء ممطر "جدا " وخزين مائي يكفي موسمين مقبلين

أمطار

اعلنت وزارة الموارد المائية، عن توقعاتها بتحقيق خزين مائي كبير خلال موسم الشتاء الحالي ،مشيرة الى :" ان الخزين الحالي يصل الى 45 مليار متر مكعب ".

وقال المتحدث باسم الوزارة مدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبدالله  في تصريح صحفي :" ان اغلب خزانات العراق المائية شبه ممتلئة لوجود خزين مائي كبير يصل الى 45 مليار متر مكعب ".

واضاف :" ان الخزين الموجود يغطي حاجة العراق للموسم الحالي وموسمي الصيف والشتاء المقبلين" ، مشيرا الى :" ان وفرة الامطار بحوض تركيا وشمالي العراق تشير الى شتاء ممطر جدا خلال الفترة المقبلة ".

ف.ا
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