الموارد المائية تبشر بشتاء ممطر "جدا " وخزين مائي يكفي موسمين مقبلين



اعلنت وزارة الموارد المائية، عن توقعاتها بتحقيق خزين مائي كبير خلال موسم الشتاء الحالي ،مشيرة الى :" ان الخزين الحالي يصل الى 45 مليار متر مكعب ".



وقال المتحدث باسم الوزارة مدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبدالله في تصريح صحفي :" ان اغلب خزانات العراق المائية شبه ممتلئة لوجود خزين مائي كبير يصل الى 45 مليار متر مكعب ".



واضاف :" ان الخزين الموجود يغطي حاجة العراق للموسم الحالي وموسمي الصيف والشتاء المقبلين" ، مشيرا الى :" ان وفرة الامطار بحوض تركيا وشمالي العراق تشير الى شتاء ممطر جدا خلال الفترة المقبلة ".



ف.ا