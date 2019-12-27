بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 12:52 م

سقوط طائرة ركاب في كازاخستان فور إقلاعها .. وارتفاع عدد الضحايا لـ 14 قتيلا

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أكدت الحكومة الكازاخستانية ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت فور إقلاعها الى 14 قتيلا، وكانت الطائرة التي تقل 100 راكب قد سقطت فور إقلاعها قرب مدينة آلما أتا في كازاخستان.
وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و«لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير».
وتعكف أجهزة الطواريء على إخراج الناجين، وأعلن قاسم جومارت توكايف، الرئيس الكازاخستاني، عن تعهده بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا، مؤكدا على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن المسؤولين عن الحادث «سوف يعاقبون بشدة وفقا للقوانين».

ع د

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