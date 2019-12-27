بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 12:46 م

ناشط أحوازي: مجرزة «معشور» نفذتها إيران بالدبابات والهليكوبتر لقتل الأطفال والنساء

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 اتهم رسول كروشات، عضو المكتب الإعلامي للجنة التنفيذية لـ الأحواز، النظام الإيراني بـ ارتكابه مجزرة في معشور الأحوازية، مؤكدا أن النظام لمحتل يحاول تزوير الحقائق.

وأكد «كروشات» في تصريحات  له أن النظام القمعي الايراني  ضم النساء والأطفال والشيوخ  إلى قائمة الضحايا الذين قتلوا في تلك المجزرة  ، مما تسبب في سقوط العشرات من الجرحى والضحايا في محاولة منه لقمع الاحتجاجات التي نظمها أبناء معشور.

وواصل هجومه على النظام الإيراني، مؤكدا أنه يتعمد دائما التشكيك وتزييف الحقيقة للتعتيم على جرائمه الإرهابية بحق المدنيين، على الرغم من تناول عددا كبيرا من التقارير الدولية التي تؤكد حدوث المجزرة بحق أبناء الأحواز،

وأضاف الناشط الأحوازي أن النظام بعد اسبوعين من ارتكاب المجرزة أجبر عددا من الأحوازيين على اعترافات مزورة و مفضوحة جاء بها تحت التعذيب، تقول أن مسلحين أحوازيين قاموا بقتل رجال الأمن و هم ساجدين إلى الصلاة و بعد إنتهاء الصلاة تابعوا المهاجمين لمدينة الجراحي دون أن يذكروا : و ماذا فعلوا عند ما دخلوا الحي!؟
وما تم تداوله عن المجزرة هو أن الضحايا الذين سقطوا بالأسلحة الثقيلة و منها الدبابات و المتوسطة ومنها الدوشكا و الأسلحة الخفيفة تجاوز  عددهم المائة و الثلاثين(١٣٠) شخص حسب ما نشر على جريدة نيويورك تايمز الأكثر انتشارا دولياً نقلا عن ثلاثة أشخاص من مدينة معشور التابعة لمحافظة واحدة من المحافظات العربية الأربعة هي الأحواز( المسمى خوزستان).

واستطرد “كروشات» أن النظام تعمد مواصلة خروقاته ونهجه الاستبدادي باستغلال الاعترافات الإجبارية لهم تحت التعذيب، بالمخالفة لـ الحقيقة التي مفادها أن الحرس الثوري هم من هاجموا مدن و أحياء معشور بمساعدة طائرات الهليكوبتر في الجو، وهم يطلقون النار على كل شاردة و واردة من الرشاشات الثقيلة وقاذفات الصواريخ( الدوشكا) و الدبابات، وأن هذا الهجوم شمل الفلاحية ومجزرة في هور الفلاحية (مستنقعات القصب) و مدينة معشور نفسها و خور موسى و الجراحي و الكورة.

وقال «كروشات»: «شعبنا الأحوازي لن ينسى هذه المجزرة و لا غيرها و دماء الأحوازيين هي رصيدنا للنضال و تدفعنا للتسريع بالخلاص من الاحتلال، و هذا ما سيحصل و غدا لناظره قريب».

ع د

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