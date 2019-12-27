الإرياني يطالب بتدخل أممي لوقف اعتداءات الحوثيين على مطاحن البحر الأحمر

مازالت ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها في اليمن، بعد استهدافها لمطاحن البحر الأحمر الواقعة ضمن المناطق المحررة من مدينة الحديدة، وهو ما جعل الحكومة اليمنية تستنكر هذا الاستهداف.

و أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية إن المطاحن تعرضت مجددًا لقصف شنته ميليشيا الحوثي في وقت تم الانتهاء من معالجة 51 ألف طن من مادة القمح المخزون فيها تمهيدًا لتوزيعه.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذا التصعيد من جانب الحوثيين تزامن مع نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكد تنصل الميليشيا الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها واصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار وتقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد.

وجدد «الإرياني» دعوته لـ المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق الرقابة الأممي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات وخروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدًا للتهدئة واتفاق ستوكهولم بخصوص الأوضاع في مدينة ومحافظة الحديدة.

ع د