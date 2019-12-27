بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
اتفاقية مع اليونسكو لتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة المسيحيون في ديالى .. 30 عائلة فقط لا غير !! بعد شهرين على اختطافه.. محامون وناشطون يطالبون بالكشف عن مصير علي جاسب حطاب الموارد المائية تبشر بشتاء ممطر "جدا " وخزين مائي يكفي موسمين مقبلين الشيخ علي : كل الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مرتبطة بايران جمال الكربولي لـ " فريق السلطة " : اعتزلوا طواعية قبل ان يطردكم الشعب هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا ساحة التحرير أعادت إصلاح النسيج الاجتماعي العراقي.. بعدما حاولت حكومات المحاصصة الطائفية تمزيقه خبير قانوني : التوقيتات ضربت عرض الحائط والعراق متجه نحو الفراغ الدستوري نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 12:38 م

الإرياني يطالب بتدخل أممي لوقف اعتداءات الحوثيين على مطاحن البحر الأحمر

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

مازالت ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها في اليمن، بعد استهدافها لمطاحن البحر الأحمر الواقعة ضمن المناطق المحررة من مدينة الحديدة، وهو ما جعل الحكومة اليمنية تستنكر هذا الاستهداف.
و أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية إن المطاحن تعرضت مجددًا لقصف شنته ميليشيا الحوثي في وقت تم الانتهاء من معالجة 51 ألف طن من مادة القمح المخزون فيها تمهيدًا لتوزيعه.
وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذا التصعيد من جانب الحوثيين تزامن مع نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكد تنصل الميليشيا الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها واصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار وتقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد.
وجدد «الإرياني» دعوته لـ المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق الرقابة الأممي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات وخروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدًا للتهدئة واتفاق ستوكهولم بخصوص الأوضاع في مدينة ومحافظة الحديدة.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

جوانتانامو اليمن.. ميليشيات الحوثي الإيرانية تعتقل النساء في سجون سرية 27 كانون الأول 2019 01:00 م

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

سقوط طائرة ركاب في كازاخستان فور إقلاعها .. وارتفاع عدد الضحايا لـ 14 قتيلا 27 كانون الأول 2019 12:52 م

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

ناشط أحوازي: مجرزة «معشور» نفذتها إيران بالدبابات والهليكوبتر لقتل الأطفال والنساء 27 كانون الأول 2019 12:46 م

سفينة حربية

اليابان تتأهب لإرسال سفينة حربية وطائرتى دورية إلى الشرق الأوسط 27 كانون الأول 2019 11:44 ص

نتنياهو

نتنياهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود 27 كانون الأول 2019 10:21 ص

علي خامنئي

مسؤول يصف قادة إيران بـ"دار العجزة".. و سلطات الملالي تعتقله 25 كانون الأول 2019 04:40 م

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل: لن نسمح لإيران بالتواجد عسكريا في العراق وسوريا 25 كانون الأول 2019 03:01 م

1

تحطم مقاتلة للجيش الإيراني ومقتل الطيار في محافظة اردبيل 25 كانون الأول 2019 01:38 م

التعليقات