هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، بهبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا.

وقالت وكالة سبوتنك للأنباء، الروسية، إن طائرة ركاب مدنية نفذت، اليوم، هبوطاً اضطراري، في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى منسك.

وأوضحت سبوتنك، أن مطار روستوف على الدون جنوبي روسيا أعلن عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة الطيران العراقية في المطار وهي في طريقها من بغداد الى مينسك، لأسباب تقنية.

ونقلت الوكالة الروسية، عن مسؤول في مطار روستوف قوله، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية هبطت اضطراريا في الساعة 11.15 بتوقيت موسكو، لأسباب فنية.

وقال ناطق باسم المطار، إن "طائرة تابعة لشركة "ايراك ايرويز" كانت تقوم برحلة من بغداد الى مينسك هبطت بشكل اضطراري في مطار رستوف على الدون"، مشيرا الى أن الهبوط "لأسباب تقنية".

وأضاف المسؤول، بأن عملية الهبوط تمت بنجاح من دون حدوث أي إصابات.