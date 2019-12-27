ساحة التحرير أعادت إصلاح النسيج الاجتماعي العراقي.. بعدما حاولت حكومات المحاصصة الطائفية تمزيقه

أكد مراقبون، أن تظاهرات ساحة التحرير أعادت إصلاح النسيج الاجتماعي العراقي، الذي حاولت حكومات المحاصصة الطائفية تمزيقه، وهذا بحد ذاته يعد الإنجاز الأكبر لثورة أكتوبر، حتى وإن أخفقت في تحقيق مطالب الشعب، وهذا أمر مستبعد جداً.

من جانبه، يقول المهندس المدني أحمد سعيد إن ما أنجزه المتظاهرون والمعتصمون في ساحة التحرير، يفوق بكثير ما أنجزته الحكومات بعد 2003 بأشواط بعيدة.

ويرى سعيد أن "مطالبنا بالإصلاح والأيدي النظيفة، تفرض علينا إصلاح أنفسنا وكل ما حولنا، كما تتطلب الأيدي النظيفة، نظافة النفس والزمان والمكان".

ويضيف: بقي ما ينغصنا، وهو امتدادات الساحة والطرق المؤدية إليها، ومن أهمها حديقة الأمة التي تعد جزءاً من ساحة التحرير، إلا أن الأهم منها شارع الرشيد، أهم وأعرق شوارع بغداد.

ويوضح: عندما انفتح ثوار ساحة التحرير على شارع الرشيد، باتجاه السنك كان همّنا الأول إعادة الشارع الوطني إلى أصالته، وكنت أنا ضمن فريق العمل، وبادرنا على الفور بإعادة إكساء الشارع، بعد تنظيفه، وإعادة تأهيل الأرصفة، وصبغ محدداتها.

فيما انشغل المهندسون المعماريون في ساحة التحرير، بتجديد الواجهات والشرفات، بطريقة لا تغاير الأصل، مع الاستعانة بالفنانين لإضفاء اللمسات الجمالية، واختيار مواقع صناديق النفايات المتميزة، وطلاء الأعمدة التي ترفع الشرفات، والتي اشتهر بها شارع الرشيد، الذي كان يحتوي بمجمله على 1000 منها في كل جانب.

ينظر المتظاهرون إلى شارع الرشيد باعتباره موقعاً استراتيجياً لحماية الساحات القريبة التي تشكل مركز حركتهم، بما في ذلك ساحة التحرير، التي يخيم فيها مئات المتظاهرين منذ أسابيع.

لكن الخبراء يشعرون بالقلق من أن الأضرار الناجمة عن استمرار التظاهرات بعد مرور 63 يوماً على انطلاق الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية، ستقوض الجهود المضنية لمنع انهيار الشارع الذي تتناثر الأنقاض على طوله، فيما لا تعتبر المباني المحترقة في وضع مستقر.

ويقوم شباب ملثمون بانتظام بتوسيع الكتل الخرسانية التي تقسم الشارع، بينما تقف قوات الأمن على الجانب الآخر. وحثت منظمة «لوكال» المحلية غير الحكومية، التي تعمل على تطوير شارع الرشيد، المتظاهرين على نقل معركتهم إلى مكان آخر.

لكن المحتجين يدركون قيمة الشارع فهم يحتلون حالياً ثلاثة من الجسور الأربعة، وهي الجمهورية والسنك والأحرار، في مواجهة مع قوات الأمن.