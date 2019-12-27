خبير قانوني : التوقيتات ضربت عرض الحائط والعراق متجه نحو الفراغ الدستوري



بين الخبير القانوني علي التميمي :" ان التوقيتات الدستورية لتسمية رئيس الوزراء ضربت بعرض الحائط ولم تلتزم بها القوى السياسية "، موضحا :" ان مهام الحكومة ستتحول لرئيس الجمهورية بعد مرور 30 يوما على حكومة تصريف الاعمال وفق الدستور ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية لم تلتزم بالتوقيتات الدستورية لتسمية رئيس الوزراء المقبل بعد مرور 15 يوما على تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته "، لافتا الى :" ان تلك التوقيتات ضربت عرض الحائط في خرق لبنود الدستور ".



واضاف :" ان الحكومة ستدخل بالفراغ الدستوري بعد انتهاء 30 يوما على تحول الحكومة لتصريف اعمال لعدم تكليف اية شخصية برئاسة الوزراء "، مشيرا الى :" ان مهام الحكومة ستتحول لرئيس الجمهورية ، واذا لم يكلف احدا خلال 15 يوما سندخل بالخرق لبنود الدستور وسنواجه الفراغ الدستوري ".



ف.ا