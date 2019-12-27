بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
اتفاقية مع اليونسكو لتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة المسيحيون في ديالى .. 30 عائلة فقط لا غير !! بعد شهرين على اختطافه.. محامون وناشطون يطالبون بالكشف عن مصير علي جاسب حطاب الموارد المائية تبشر بشتاء ممطر "جدا " وخزين مائي يكفي موسمين مقبلين الشيخ علي : كل الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مرتبطة بايران جمال الكربولي لـ " فريق السلطة " : اعتزلوا طواعية قبل ان يطردكم الشعب هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا ساحة التحرير أعادت إصلاح النسيج الاجتماعي العراقي.. بعدما حاولت حكومات المحاصصة الطائفية تمزيقه خبير قانوني : التوقيتات ضربت عرض الحائط والعراق متجه نحو الفراغ الدستوري نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 12:06 م

خبير قانوني : التوقيتات ضربت عرض الحائط والعراق متجه نحو الفراغ الدستوري

علي التميمي

بين الخبير القانوني علي التميمي :" ان  التوقيتات الدستورية لتسمية رئيس الوزراء ضربت بعرض الحائط ولم تلتزم بها القوى السياسية "، موضحا  :" ان مهام الحكومة ستتحول لرئيس الجمهورية بعد مرور 30 يوما على حكومة تصريف الاعمال وفق الدستور ".

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية لم تلتزم بالتوقيتات الدستورية لتسمية رئيس الوزراء المقبل بعد مرور 15 يوما على تقديم  رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته "، لافتا الى :" ان  تلك التوقيتات ضربت عرض الحائط في خرق  لبنود الدستور ".

واضاف :" ان الحكومة ستدخل بالفراغ الدستوري بعد انتهاء 30 يوما على تحول الحكومة لتصريف اعمال لعدم تكليف اية  شخصية برئاسة الوزراء "، مشيرا الى :" ان  مهام الحكومة ستتحول لرئيس الجمهورية ، واذا لم يكلف احدا خلال 15 يوما سندخل بالخرق لبنود الدستور وسنواجه الفراغ الدستوري ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فائق الشيخ علي

الشيخ علي : كل الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مرتبطة بايران 27 كانون الأول 2019 12:51 م

رئيس حزب الحل جمال الكربولي

جمال الكربولي لـ " فريق السلطة " : اعتزلوا طواعية قبل ان يطردكم الشعب 27 كانون الأول 2019 12:49 م

طائرة

هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا 27 كانون الأول 2019 12:38 م

صباح العكيلي

نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ 27 كانون الأول 2019 12:03 م

محمد الخالدي

بيارق الخير البرلمانية: اعلان رئيس الجمهورية استعداده لتقديم الاستقالة رسالة واضحة لقوى المحاصصة بضرورة العودة الى الصواب 27 كانون الأول 2019 11:55 ص

جبهة الحوار الوطني

جبهة الحوار: نرفض استقالة رئيس الجمهورية وندعو الجهات السياسية الى حفظ مصالح البلاد العليا 27 كانون الأول 2019 11:43 ص

تحالف القوى العراقية

تحالف القوى يشيد بقرار مجلس الأمن الوطني بألغاء أجراءات التدقيق الأمني في المحافظات المستعادة. 27 كانون الأول 2019 11:41 ص

سائرون

سائرون : موقف رئيس الجمهورية جدير بالاحترام 27 كانون الأول 2019 11:37 ص

التعليقات