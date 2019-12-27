بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 12:03 م

نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ

صباح العكيلي

حذر النائب عن تحالف "سائرون" صباح العكيلي، من انهيار العملية السياسية وحل البرلمان على خلفية استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال العكيلي في تصريح صحفي :" ان قبول مجلس النواب استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح تعني اننا سنقرأ السلام على البرلمان ، وبالتالي اقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي".

واضاف :" ان  اسلوب لي الاذرع عواقبه وخيمة على المشهد السياسي بشكل عام ، وعلى الحكومة بشكل خاص، واننا في "سائرون" لن نصوت على استقالة صالح ابداً ".

وقد اعتذر رئيس الجمهورية  برهم صالح، يوم امس ، عن تكليف مرشح كتلة البناء اسعد العيداني لرئاسة الحكومة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصبه .

ف.ا
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