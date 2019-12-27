نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ



حذر النائب عن تحالف "سائرون" صباح العكيلي، من انهيار العملية السياسية وحل البرلمان على خلفية استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.



وقال العكيلي في تصريح صحفي :" ان قبول مجلس النواب استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح تعني اننا سنقرأ السلام على البرلمان ، وبالتالي اقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي".



واضاف :" ان اسلوب لي الاذرع عواقبه وخيمة على المشهد السياسي بشكل عام ، وعلى الحكومة بشكل خاص، واننا في "سائرون" لن نصوت على استقالة صالح ابداً ".



وقد اعتذر رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم امس ، عن تكليف مرشح كتلة البناء اسعد العيداني لرئاسة الحكومة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصبه .



ف.ا