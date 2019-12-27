



القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين ضبطت بحوزتهم أدوية وأجهزة طبية غير مرخصة في بغداد.



وقال بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ان قوات الاتحادية في الفرقة الاولى نفذت عملية أمنية جنوب شرق بغداد اسفرت عن القاء القبض على 3 اشخاص بينهم امرأة بحوزتهم ادوية واجهزة طبية غير مرخصة.



واوضح ان العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تلك المواد في احد الشقق التابعة لمجمع بسماية السكني على الفور تم تشكيل فريق عمل ومداهمة الشقة وتم ضبط المواد والقاء القبض على المتهمين وتسليمهم الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



ف.ا