بيارق الخير البرلمانية: اعلان رئيس الجمهورية استعداده لتقديم الاستقالة رسالة واضحة لقوى المحاصصة بضرورة العودة الى الصواب



اكد رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، ان اعلان رئيس الجمهورية السيد برهم صالح استعداده لتقديم الاستقالة هو رسالة واضحة الى قوى المحاصصة بضرورة العودة الى الصواب والجنوح لرأي الشارع ورغباته واختيار المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات التي نادت بها الجماهير.



وقال الخالدي في بيان على" ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وجميعنا نقف معه في الدفاع عن العملية السياسية والاصلاح بعيدا عن اي ضغوط جانبية".



وعبر الخالدي عن رفضه لاستقالة رئيس الجمهورية او حتى التلويح بها، على اعتبار انه السد المنيع تجاه تمرير اجندات دعاة المحاصصة والتحزب"، مشددا على ان "جميع القوى الوطنية ترفض استقالة رئيس الجمهورية وتدعم جميع خياراته في تكليف شخصية وطنية تلبي مطالب الجماهير وتنسجم مع تطلعاتهم.



ف.ا