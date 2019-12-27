بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 كانون الأول 2019 11:55 ص

اعتقال رجل دين معمم قام باقتحام كنيسة في بغداد بالقوة

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ألقت القوات الأمنية، القبض على رجل دين معمم قام باقتحام كنيسة في بغداد بالقوة مدعياً انها ملك لجده.

وقال مصدر أمني، إن القوات الأمنية في الشرطة الاتحادية أقدمت على اعتقال رجل دين معمم قام باقتحام كنيسة في منطقة الأعظمية بالقوة، مدعياً انها وكلية بغداد وجامع النداء ملك لجده.

وأضاف أن القوة حضرت بعد مناشدات من الممثل القانوني للكنيسة يطلب مساعدة للدفاع عن الكنيسة.

أما أهالي المنطقة فقد قاموا بدورهم بحسب المصدر، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الكنيسة، محذرين اي جهة تحاول الاعتداء على دور العبادة او ممتلكات الدولة في الاعظمية بالرد القوي.

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