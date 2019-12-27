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الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 كانون الأول 2019 11:44 ص

اليابان تتأهب لإرسال سفينة حربية وطائرتى دورية إلى الشرق الأوسط

سفينة حربية

وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على خطة لإرسال سفينة حربية وطائرة دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، ان المهمة تهدف إلى جمع معلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة، في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90% من وارداتها من النفط الخام.

وقالت الهيئة إن الحكومة تدرس أيضا إرسال طائرة من طراز (بي-3سي) في مهام لمكافحة القرصنة قبالة ساحل جيبوتي الأفريقي، كما تدرس إرسال مدمرة عسكرية.

وأشارت الهيئة إلى أنه "من المرجح أن يتم نشر السفينة والطائرة في خليج عمان، والجزء الشمالي من بحر العرب، وكذلك مياه الدول الساحلية في خليج عدن"، مضيفة "لا توجد خطط لإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى مضيق هرمز أو الخليج، وستكون فترة الانتشار سنة واحدة، بعدها، ستقدم الحكومة تقريرا إلى البرلمان إذا أرادت تمديد المهمة".

ولفتت الهيئة إلى أنه "في حالة حدوث تطورات غير متوقعة في المنطقة، ستنظر الحكومة في تدابير مثل حشد أفراد قوة الدفاع الذاتي في الشرطة البحرية، مشيرة إلى أن "الحكومة تخطط لإرسال وحدات قوات الدفاع الذاتي بمجرد الانتهاء من تدريبها".

وقالت إن "رئيس الوزراء شينزو آبي أطلع الرئيس الإيراني حسن روحاني (خلال زيارته لطوكيو) على هدف المهمة في 20 كانون الأول، وفي اليوم التالي، أطلع الرئيس الأمريكي عبر الهاتف على ما دار في اجتماعه مع روحاني".

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