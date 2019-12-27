جبهة الحوار: نرفض استقالة رئيس الجمهورية وندعو الجهات السياسية الى حفظ مصالح البلاد العليا



اكدت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، رفضها استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، داعية الجهات السياسية الى حفظ مصالح البلاد العليا.



وذكرت جبهة الحوار في بيان" انه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة حساسة ودقيقة تفرض على الجميع تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية ، كان على الطبقة السياسية ان تراعي متطلبات المرحلة وتحترم الارادة الشعبية ، ولكن للاسف فقد ساهم العناد السياسي في تعقيد الموقف اكثر وأنذر بدفع الامور الى المجهول" .



واضافت" انه في الوقت الذي نقدر فيه موقف رئيس الجمهورية في تغليب المصلحة العامة والعمل من اجل تحقيق مصالح البلد والشعب وحقن الدماء والحفاظ على السلم الاهلي ، فان الجبهة العراقية للحوار الوطني ترفض استقالة رئيس الجمهورية ، وتدعو جميع الجهات السياسية الى مراجعة المواقف وتغليب لغة العقل والمنطق للخروج من الازمة بما يحفظ مصالح العراق العليا ويحقق مطامح شعبه الصابر ".



ف.ا