تحالف القوى يشيد بقرار مجلس الأمن الوطني بألغاء أجراءات التدقيق الأمني في المحافظات المستعادة.





أشاد تحالف القوى العراقية، بقرار مجلس الأمن الوطني بألغاء أجراءات التدقيق الأمني في المحافظات المستعادة.



وأكد التحالف في بيان : أن قرار مجلس الأمن الوطني جاء تكليلا" لجهود رئيس مجلس النواب وأستجابة لضغط كتلة تحالف القوى العراقية النيابية وأنصافا" لأهلنا في المحافظات المستعادة ورفع الحيف عنهم .



وقال التحالف ؛ أن قرار الغاء التدقيق الأمني سيعطي زخما" كبيرا" لمشاريع أعادة النازحين وبرامج العودة الآمنة الكريمة ، ويعزز الثقة بأجراءات الحكومة الاتحادية ويضع الحكومات المحلية في تحدي تقديم الخدمات وأدارة الموارد البشرية المحلية خصوصا" بعد رفع المعرقلات والمعوقات أمام الموظفين والخبرات والكفاءات المحلية للعودة الى مدنهم ومحافظاتهم المستعادة، ويمهد لبيئة آمنة مستقرة تفسح المجال أمام مشاركة سياسية واسعة في الاستحقاقات الديمقراطية القادمة.



ف.ا