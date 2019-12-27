بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
اتفاقية مع اليونسكو لتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة المسيحيون في ديالى .. 30 عائلة فقط لا غير !! بعد شهرين على اختطافه.. محامون وناشطون يطالبون بالكشف عن مصير علي جاسب حطاب الموارد المائية تبشر بشتاء ممطر "جدا " وخزين مائي يكفي موسمين مقبلين الشيخ علي : كل الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مرتبطة بايران جمال الكربولي لـ " فريق السلطة " : اعتزلوا طواعية قبل ان يطردكم الشعب هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا ساحة التحرير أعادت إصلاح النسيج الاجتماعي العراقي.. بعدما حاولت حكومات المحاصصة الطائفية تمزيقه خبير قانوني : التوقيتات ضربت عرض الحائط والعراق متجه نحو الفراغ الدستوري نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 11:34 ص

ائتلاف الوطنية يرفض استقالة رئيس الجمهورية ويدعو الى تشكيل وزارة مصغرة برئاسته

ائتلاف الوطنية

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي الى وزارةً مصغرةً برئاسة رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الامم المتحدة وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ للانتخابات ووفق قانون جديد منصف وعادل، على ان لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنةً كاملةً وتتعهد بأن لا تترشح للانتخابات .

وذكر  بيان لمكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية : في أحرج واخطر مرحلة يشهدها تأريخ العراق الحديث، وفي الوقت الذي كنا نتوقع ان تساهم القوى السياسية الرئيسة والمسؤولة عن ترشيح رئيس وزراء وتقديمه الى رئيس الجمهورية لايجاد مخرج مناسب من المأزق الحالي، فوجئنا بتلك القوى بعد ان ضربت الدستور بعرض الحائط مرة اخرى عندما لم تلتزم بمفهوم الكتلة الاكبر (رغم تحفظنا عليه، منذ انتخابات عام 2010) فجرى ترشيح رئيس وزراء من قبل كتلتين فقط لتعود مرةً اخرى لخرق الدستور من خلال اصرارها على انها تمثل الكتلة الاكبر في الوقت الذي لم يتم تسجيل ذلك في الجلسة الاولى لمجلس النواب .

وتابع بدلاً من ترك الامر لرئيس الجمهورية ليبدأ مشاوراته وحواراته لاستمزاج اراء جميع القوى السياسية والخروج برأي موحد لتسمية رئيس الوزراء المقبل، مارست الضغوط على رئيس الجمهورية للقبول بمرشحها، دون اي اعتبار لمطالب المتظاهرين، ومطالب النقابات والاتحادات والجمعيات التي كان لها رأي اخر بهذا المرشح.

وبين انه مع عجز هذه الكتل عن تقديم مرشحٍ يلبي تطلعات المتظاهرين ويكون أهلاً لإدارة المرحلة المقبلة، نرى انه ان الاوان ليشكل الدكتور برهم صالح وزارةً مصغرةً بالتنسيق مع الامم المتحدة وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ للانتخابات ووفق قانون جديد منصف وعادل، على ان لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنةً كاملةً وتتعهد بأن لا تترشح للانتخابات .

واوضح الائتلاف  اننا نثمن ونقدر عالياً الموقف الوطني لرئيس الجمهورية وانحيازه لخيار الشعب وتفضيله له رغم كم الضغوط الهائل التي تعرض لها، واننا اذ نُكبر فيه هذا الموقف فاننا نعلن رفضنا القاطع لاستقالته وندعوه لممارسة دوره المطلوب وفق مقتضيات الدستور ومتطلبات ابناء شعبنا الكريم وبما يحفظ للعراق وحدته وهيبته واستقراره.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فائق الشيخ علي

الشيخ علي : كل الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مرتبطة بايران 27 كانون الأول 2019 12:51 م

رئيس حزب الحل جمال الكربولي

جمال الكربولي لـ " فريق السلطة " : اعتزلوا طواعية قبل ان يطردكم الشعب 27 كانون الأول 2019 12:49 م

طائرة

هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا 27 كانون الأول 2019 12:38 م

علي التميمي

خبير قانوني : التوقيتات ضربت عرض الحائط والعراق متجه نحو الفراغ الدستوري 27 كانون الأول 2019 12:06 م

صباح العكيلي

نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ 27 كانون الأول 2019 12:03 م

محمد الخالدي

بيارق الخير البرلمانية: اعلان رئيس الجمهورية استعداده لتقديم الاستقالة رسالة واضحة لقوى المحاصصة بضرورة العودة الى الصواب 27 كانون الأول 2019 11:55 ص

جبهة الحوار الوطني

جبهة الحوار: نرفض استقالة رئيس الجمهورية وندعو الجهات السياسية الى حفظ مصالح البلاد العليا 27 كانون الأول 2019 11:43 ص

تحالف القوى العراقية

تحالف القوى يشيد بقرار مجلس الأمن الوطني بألغاء أجراءات التدقيق الأمني في المحافظات المستعادة. 27 كانون الأول 2019 11:41 ص

التعليقات