جبهة الانقاذ والتنمية ترفض استقالة صالح وتدعو القوى السياسية الى مراجعة مواقفها



اعربت جبهة الانقاذ والتنمية، التي يراسها اسامة النجيفي، عن تقديرها لموقف رئيس الجمهورية، داعية القوى السياسية الى مراجعة مواقفها.



وقالت في بيان صحفي انها تعرب عن تقديرها العالي للموقف المسؤول لرئيس الجمهورية، وتعده أهلا لكل فخر واعتزاز ، ذلك أنه أثبت تمسكه الواضح بجوهر الدستور وانتمائه للشعب الذي ثار من أجل الاصلاح والتغيير".



واكدت رفضها لأية نية استقالة يتقدم بها رئيس الجمهورية، وتدعو القوى السياسية لمراجعة مواقفها والانتصار لإرادة الشعب بدلا من مغامرة الدخول في مواقف مناقضة لتطلعات الجماهير ، ما يدخل البلد في متاهة غير محسوبة النتائج".



ودعت إلى تفعيل الدور الوطني للنواب الذين تجاوزت أعدادهم ال 170 نائبا إلى تشكيل كتلة ضغط برلمانية للاصطفاف مع طموح الشعب، ومؤازرة الرئيس برهم صالح لرسم ملامح المرحلة بمسؤولية ووعي دون املاءات خارجية".



واشارت الى ان "طبيعة المرحلة التي يمر بها شعبنا ووطننا بحاجة إلى التكاتف والتعاون من أجل أن نشارك في رسم لوحة مشرفة يعتز بها كل عراقي، فالشعب هو مصدر السلطات، ولا إرادة أو رغبة يمكن أن تنتصر ضد إرادته".



واكدت الجبهة موقفها المعلن في ضرورة اختيار رئيس مجلس وزراء مستقل ضمن فترة زمنية ومهام محددة، للخروج من عنق الزجاجة باتجاه الشعب عبر انتخابات مبكرة".

ف.ا