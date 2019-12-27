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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 11:23 ص

حقوق الانسان النيابية تبدي قلقها من ازدياد اعداد اغتيال الناشطين واغتيال المتظاهرين

لجنة حقوق الإنسان النيابية


ابدت لجنة حقوق الانسان النيابية قلقها الشديد من ازدياد أعداد اختطاف الناشطين والاغتيالات التي يتعرض لها المتظاهرون.

وقالت اللجنة في بيان، انه في الوقت الذي نناشد فيه الحكومة في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين واحترام مبادئ حقوق الانسان في العراق من خلال التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي كفلته المادة (38 ) من الدستور العراقي. فاننا نبدي قلقنا البالغ من ازدياد أعداد اختطاف الناشطين والاغتيالات التي يتعرض لها المتظاهرون .

وطالبت  اللجنة الحكومة بالكشف عن مصير هؤلاء المختطفين والحد من جرائم الاغتيالات وتوفير الحماية من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين واجراء التحقيقات بشأن تلك الجرائم اللاإنسانية، اضافة الى ضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة والحد من تكرار الانفلات الأمني في توفير الامن للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

ف.ا
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