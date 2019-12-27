بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 كانون الأول 2019 11:16 ص

انتحار طالب لجوء عراقي في اليونان شنقاً

انتحار
ذكرت منظمة منتدى اللاجئين في اليونان، اليوم الجمعة، أن طالبين عراقي وآخر أفغاني أقدما على الانتحار شنقاً.

وقال المنظمة، إن "اثنين من طالبي اللجوء في اليونان، كانا يعيشان في فندق مكتظ باللاجئين، أقدما على الانتحار".

وأضافت "العثور على الرجلين وهما أفغاني عمره نحو 32 عاما، وعراقي (30 عاما)، ميتين في قرية موريس القريبة من الحدود مع مقدونيا الشمالية".

وتابعت المنظمة: "وصلتنا أنباء سيئة من موريس، فقد أقدم شابين على الانتحار أمس واليوم".

وقالت إنهما كانا يعيشان في فندق يسكنه بين 350 و400 لاجئ في موريس.

وعثر على الأفغاني، الأربعاء، مشنوقا قرب جسر ليس بعيدا عن الفندق، بينما عُثر على العراقي مشنوقا في أحد ممرات الفندق.
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