مقرب من الصدر: عدم رد المتظاهرين على ترشيح الكاظمي والعكيلي والشيخ علي "رفضا منهم"

أكد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم امس "رفضا منهم".

وقال العراقي في منشور جديد له صباح اليوم، على حسابه في موقع فيسبوك، "بما انه لم يصلني من المتظاهرين الجواب على المنشور الاخير.. فاني سأعتبره رفضا منهم لمرشحيهم".

وأضاف "على الاخوة في سائرون عدم تبني اي مرشح لا في الوقت الحالي ولا لاحقا.. بل ليسلكو منهج (المعارضة) الشعبية البناءة من داخل قبة البرلمان الى ان يأذن الله.. وشكرا لهم" على حد تعبيره.

وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اقترح امس الخميس، ثلاثة اسماء هم (مصطفى الكاظمي، رحيم العگيلي، فائق الشيخ علي) لشغل احدها منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن هذا الاقتراح "لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم".