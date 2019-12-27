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الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 كانون الأول 2019 10:21 ص

نتنياهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود

نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في آذار 2020.

وأشارت جميع التوقعات إلى فوز نتنياهو، صاحب أطول فترة حكم كرئيس للوزراء في إسرائيل، لكن نتيجة متقاربة مع منافسه جدعون ساعر كانت لتضعف نفوذه داخل حزبه الذي يسيطر عليه منذ 20 عاما.

وكتب نتنياهو، على موقع تويتر بعد ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "أنه انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".

وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو لفوز مريح على ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.

وأعطى استطلاع غير رسمي لآراء الناخبين نتانياهو 71 بالمئة من الأصوات مقابل 29 لساعر.

وأضاف نتانياهو "بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود الى فوز كبير في الانتخابات المقبلة وسنستمر بقيادة دولة اسرائيل لتحقيق انجازات غير مسبوقة".

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