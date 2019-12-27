مواجهة السيستاني وخامنئي.. وخط ساخن بين السفارة الأمريكية وبرهم صالح

ذكرت مصادر مقربة من الرئيس برهم صالح، أنه تلقى اتصالا من مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني عبر فيه عن استياء السيستاني من التدخل الإيراني من دون أن يشير إلى إيران بالاسم.

واكتفى بالقول إنه يجب عدم السماح للأطراف الخارجية بالتدخل بالشأن العراقي، وهو تعبير اعتاد وكلاء السيستاني على استخدامه في كل خطبه، تعبيرا عن رفض التدخل الإيراني.

وأشارت مصادر في مجلس النواب إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد فتحت خطا هاتفيا ساخنا مع الرئيس برهم صالح محذرة اياه من تمرير مرشح لرئاسة الوزراء ينفذ الأهداف الإيرانية في العراق.

وقالت المصادر، إن ائتلاف البناء المدعوم من إيران بدأ تحركات لإقالة الرئيس برهم صالح من خلال المحكمة الاتحادية.

وأشارت إلى أن صالح وضع بين مطرقة واشنطن وسندان طهران، لكن الضغوط الإيرانية اشد وأقوى ما دفعه إلى وضع استقالته امام البرلمان ومغادرة المربع الرئاسي إلى مدينة السليمانية. وتضامن عدد كبير من النواب مع موقف صالح.

كما كشفت مصادر في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أن هناك ضغوطا على اللجنة لتجاهل حالات الاغتيال والخطف التي يتعرض لها المعتقلون.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن البرلمان ليس بإمكانه أن يناقش بنحو جدي قضية الاغتيالات التي طالت ما يقرب من 30 متظاهرا خلال الشهرين الماضيين، ملمحا إلى ان السلطات الحكومية ليس بإمكانها ان تضع حدا للسلاح المنفلت.

من جانبه، قال النائب أحمد الجبوري، إن موقف الرئيس صالح كان مشرفا في تضامنه مع مطالب الشارع وأن غالبية النواب يرفضون استقالته.

أما رئيس كتلة سائرون صباح الساعدي فقد دعا رئيس الجمهورية إلى الاستمرار بموقفه ليكون رئيس الحكومة القادم من رحم الشعب والتظاهرات السلمية ويكون ممثلا لدماء الشهداء.

ولم تتمكن الأحزاب السياسية الموالية لإيران من الاتفاق في بادئ الأمر على ترشيح وزير التعليم العالي المستقيل قصي السهيل لتولي منصب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كما قوبلت هذه المساعي بمعارضة واسعة من المحتجين.

ويطالب العراقيون المحتجون، منذ الأول من أكتوبر، بتغيير النظام السياسي منذ عام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويرفضون تسمية أي شخصية كان لها دور في العملية السياسية خلال الأعوام الـ16 الماضية، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

وتصاعدت حدة التظاهرات، أمس الخميس، احتجاجاً على محاولة ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء، إذ توافد آلاف المواطنين إلى ساحات التظاهر، رافعين شعارات مناهضة للكتل السياسية وترشيحاتها، ومطالبين باعتماد مواصفات ساحات التظاهر في اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل.

وقال محتجو ساحة التحرير، في بيان قُرئ من المطعم التركي، إن الأحزاب ما زالت تصر على فسادها ومماطلتها ومحاولتها لتمرير مرشحها قاتل الثوار في البصرة أسعد العيداني، الفاسد المرفوض من الشعب العراقي بالكامل.

وفي البصرة، مسقط رأس العيداني، كان الرفض أشد، عبّر عنه المحتجون بقطع الطرق وحرق الإطارات، متهمين العيداني بالفشل في مهمته كمحافظ، والمسؤولية عن مقتل عشرات المتظاهرين خلال احتجاجات عام 2018، والتظاهرات الحالية باعتباره رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.

وقام متظاهرون بقطع طريق ميناءي خور الزبير وأم قصر، احتجاجاً على التأخر الحاصل في مسألة اختيار رئيس الوزراء، وترشيح شخصيات مرفوضة من ساحات التظاهر إلى المنصب.