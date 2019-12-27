على غرار تجربة الحوثيين في اليمن.. إيران تخطط لانقلاب في العراق

كشفت مصادر مطلعة كواليس الغرف السياسية عن أن الحشد الشعبي وعددا من الفصائل المنتمية إليه والموالية لإيران تفكر بخطة انقلابية يسيطر فيها على مراكز القرار السياسي على غرار تجربة اليمن.

وأفادت معلومات أمنية بأن الحشد شكل لواء أو أكثر متخصصة بمكافحة الشغب استعدادا لأي طارئ تكون فيه القوات الأمنية عاجزة عن إيقاف زحف المتظاهرين.

وتشير المصادر إلى أن مجموعة تابعة لفصيل مسلح أوفدت إلى إيران لإعدادها لمهمات خاصة، وأن مقابلات طويلة ومكثفة أجريت لأفرادها لقبولهم ضمن القوة التي يجري إعدادها بالتنسيق مع الحرس الثوري وبإشراف خبراء متخصصين في حرب الشوارع.

وتخشى الأحزاب السياسية الموالية لإيران من خسارة السلطة من خلال التغيير الذي طرأ على قانون الانتخابات، بما يجعل الكفة لصالح المتظاهرين.

وقال خبير الانتخابات عادل اللامي، إن تشكيل كتلة كبيرة تحمل اسم كتلة التحرير أو كتلة تشرين سيكتسح صناديق الاقتراع في أي انتخابات قادمة.

ومعنى ذلك أن الاحزاب النافذة ستخسر مواقعها، سواء بقوة الشارع أو بنتائج الانتخابات التي سيكون للمتظاهرين الغلبة فيها، ومن ثم فإن الفصائل المسلحة باتت على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

وادعى الرئيس برهم صالح تقديم استقالته تحت تصرف البرلمان، رافضا تكليف مرشح كتلة مدعومة من إيران بتشكيل الحكومة.

في ذات السياق، أكد مسؤول أمني، أن تعيين الفريق الركن تحسين العبودي الملقب بـ"أبو منتظر الحسيني"، مسؤولا عن أمن المنطقة الخضراء وسط بغداد، تم بأوامر مباشرة من قائد فيلق القدس قاسم سليماني ضمن مخطط يستهدف ترويع البعثات الدبلوماسية في البلاد.