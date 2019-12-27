بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
اتفاقية مع اليونسكو لتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة المسيحيون في ديالى .. 30 عائلة فقط لا غير !! بعد شهرين على اختطافه.. محامون وناشطون يطالبون بالكشف عن مصير علي جاسب حطاب الموارد المائية تبشر بشتاء ممطر "جدا " وخزين مائي يكفي موسمين مقبلين الشيخ علي : كل الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مرتبطة بايران جمال الكربولي لـ " فريق السلطة " : اعتزلوا طواعية قبل ان يطردكم الشعب هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا ساحة التحرير أعادت إصلاح النسيج الاجتماعي العراقي.. بعدما حاولت حكومات المحاصصة الطائفية تمزيقه خبير قانوني : التوقيتات ضربت عرض الحائط والعراق متجه نحو الفراغ الدستوري نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 كانون الأول 2019 08:53 ص

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر الإيراني

مفاعل بوشهر
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الجمعة، أن زلزالا شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران.

والزلزال متوسط الشدة، وهو ما يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة، ويبعد مركزه 53 كيلومترا شرقي محطة بوشهر الواقعة على ساحل إيران الجنوبي على الخليج.

ووقع الزلزال في نحو الساعة 5:23 صباحا (01:53 بتوقيت غرينتش) وكان على عمق قريب نسبيا من سطح الأرض بلغ 23.8 كيلومتر، وهو ما زاد الإحساس بالهزة.

وتمتلك إيران عددا من المحطات والمنشآت النووية، أهمها مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة بوشهر النووية، ومنجم غاشين لليورانيوم، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ، وموقع بارشين العسكري، ومحطة قم لتخصيب اليورانيوم.

وتتجاهل الحكومة الإيرانية تحذيرات من هيئات علمية دولية، عن كارثة محتملة قد يتعرض لها المفاعل النووي الإيراني الذي بناه الروس في بوشهر على ساحل الخليج العربي.

وتستند هذه التحذيرات إلى معطيين، الأول يتعلق بموقع إيران في رقعة جغرافية تعد من أكثر بقاع العالم تعرضا للزلازل، والثاني يتعلق بإجراءات السلامة المشكوك بها في المفاعل النووي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فائق الشيخ علي

الشيخ علي : كل الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مرتبطة بايران 27 كانون الأول 2019 12:51 م

رئيس حزب الحل جمال الكربولي

جمال الكربولي لـ " فريق السلطة " : اعتزلوا طواعية قبل ان يطردكم الشعب 27 كانون الأول 2019 12:49 م

طائرة

هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا 27 كانون الأول 2019 12:38 م

علي التميمي

خبير قانوني : التوقيتات ضربت عرض الحائط والعراق متجه نحو الفراغ الدستوري 27 كانون الأول 2019 12:06 م

صباح العكيلي

نائب : اذا قبلت استقالة برهم صالح .. فلنقرأ على البرلمان السلام !ّ 27 كانون الأول 2019 12:03 م

محمد الخالدي

بيارق الخير البرلمانية: اعلان رئيس الجمهورية استعداده لتقديم الاستقالة رسالة واضحة لقوى المحاصصة بضرورة العودة الى الصواب 27 كانون الأول 2019 11:55 ص

جبهة الحوار الوطني

جبهة الحوار: نرفض استقالة رئيس الجمهورية وندعو الجهات السياسية الى حفظ مصالح البلاد العليا 27 كانون الأول 2019 11:43 ص

تحالف القوى العراقية

تحالف القوى يشيد بقرار مجلس الأمن الوطني بألغاء أجراءات التدقيق الأمني في المحافظات المستعادة. 27 كانون الأول 2019 11:41 ص

التعليقات