وزارة الدفاع تعلن تسلم التميمي رسميا مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع، عن تسلم الفريق الركن، كريم عبود التميمي، رسميا، مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب في العراق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب التابع للوزارة، في بيان: "بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي الكناني، تسلم الفريق الركن كريم عبود التميمي مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب".

ووجه شغاتي، بحسب البيان، قائد قوات مكافحة الإرهاب وأركان القيادة وقادة العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة بـ "تكثيف العمل على وضع الخطط لمكافحة الإرهاب ومطاردة فلول داعش وكل ما يسهم للقضاء على تهديدات التنظيمات الإرهابية".

وسبق أن أفاد مصدر أمني، بتكليف التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بدلا عن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تمت إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع.



