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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 27 كانون الأول 2019 07:46 ص

بعد رفضه ترشيح أسعد العيداني.. تحالف "البناء" المدعوم إيرانياً يتهم برهم صالح بخرق الدستور

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شن تحالف "البناء"، المدعوم من إيران هجوماً على الرئيس برهم صالح اتهمه فيه بخرق الدستور وحنثه باليمين وذلك بعد ساعات من رفض الأخير تكليف مرشح التحالف أسعد العيداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واتهم تحالف "البناء" صالح بالحنث باليمين وخرق الدستور، مطالباً البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأضاف البيان، أن "تحالف البناء حرص منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق حفاظاً على السلم الأهلي، وتحاشياً لحدوث أزمات ومشاكل تعكر فرحة العراقيين الكبرى بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع "ودعماً لهذا التوافق آثرنا السكوت عن استحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والذي ثبتناه وسجلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 16-9-2018 وذهبنا إلى ترشيح عادل عبد المهدي مع كتلة سائرون وبموافقة الكتل الأخرى لتولي منصب رئيس الوزراء، وبعد استقالة عبد المهدي كنا حريصين على اتباع ذات الآلية في اختيار مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء".

وبيّن أن رئيس الجمهورية "لجأ إلى سياسة قتل الوقت، وتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية، ما دفعنا إلى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية، الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة".

واستدرك البيان "لكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية".

وأضاف أن "انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له (رئيس الجمهورية) يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه الذي يرفض بقوة الإملاءات من أية جهة كانت، وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية".

ودعا التحالف مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية "بسبب حنثه باليمين وخرقه للدستور"، على حد وصف بيان التحالف.

يذكر أن تحالف "البناء" الذي تشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار 2018 يضم "ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تحالف القوى العراقية" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف "المحور" الذي يتزعمه خميس الخنجر، وتحالف "الفتح" (الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي) برئاسة هادي العامري، وقوى عربية شيعية أخرى.

وكان برهم صالح قد أعلن عن استعداده للاستقالة من منصبه، مؤكداً في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه وضع استعداده للاستقالة أمام أعضاء مجلس النواب الذين لهم الحق في تقرير ما يرونه مناسباً.

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