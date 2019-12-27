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الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 كانون الأول 2019 07:36 ص

الكناني يكشف أسباب امتناع برهم صالح عن تكليف مرشح الكتل السياسية

المستشار أمير الكناني

أكد الدكتور أمير الكناني، اليوم الجمعة، أن بعض القوى السياسية تريد أن تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس أن يكون ساعي بريد.

وقال الكناني في بيان، إن امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية جاء لعدة أسباب منها:

١- تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت الى رئيس الجمهورية بشأن من هي الكتلة المعنية بالترشيح بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، وهو خرق يحسب على الكتل السياسية لا رئاسة الجمهورية.

٢- الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الرئيس وفق المادة ٦٧ من الدستور كونه ملزم بالسهر على سلامة البلاد وأمنها ووحدتها ، هي مقدمة على المادة ٧٦ من الدستور اذ التراتبية الدستورية للمواد تكون حاكمة وتقدم الاولى على التالية لها ، لذلك الدستور قدم الحقوق والحريات في ابوابه على مهام السطات الثلاث وصلاحيتها.

٣- للأسف تريد بعض القوى السياسية ان تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس ان يكون ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة ٧٦ من الدستور ، وهذا ما يأباه المنطق والعقل السليم من كيفية تطبيق احكام المادة ٦٧ اذا ما تعارضت مع احكام المادة ٧٦ من الدستور لان مواد الدستور يكمل بعضها البعض الاخر.

 4 - ان تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بتطبيع اوضاع كركوك كان المفروض ان تحسم في عام ٢٠٠٧ ورحلت حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي وان الحفاظ  على وحدة البلاد وارواح الشعب مقدم على المدد الزمنية.

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