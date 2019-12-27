فقهاء دستوريون يفجرون مفاجأة من العيار الثقيل: المادة ٧٥ تؤكد أن صالح تلاعب بالشعب والمتظاهرين ولم يقدم استقالته

وناشطة سياسية البلاد تدخل فراغا دستوريا كاملا وتعطى الفرصة للمتربصين بتدويل القضية العراقية



فجر فقهاء دستوريون مفاجأة من العيار الثقيل عن تقدم رئيس الجمهورية باستقالته للبرلمان .

وأكدوا أن رئيس الجمهورية ضحك على الشعب وعلى المتظاهرين في ساحات الاعتصام ولم يقدم استقالته فعليا لمجلس النواب .

وأوضحوا أن المادة ٧٥ من الدستور العراقي حددت وفي الفقرة واحد منها ، آلية إستقالة رئيس الجمهورية وتشترط المادة :

١. تقديم طلب مباشر إلى رئيس مجلس البرلمان يوضح فيه صراحةً وبطلب رسمي يتضمن تقديم الاستقالة .

٢. لا يُشترط بالاستقالة أن تتضمن الأسباب الموجبة لتقديمها .

٣. يكون طلب الاستقالة بكتاب مُخصص لهذا الغرض ، يتوسط الكتاب عنوان الموضوع / إستقالة .

وأضافوا انه باسقاط هذه الشروط على ما تم في الواقع على ما قدمه برهم صالح اليوم للبرلمان ، يتضح التالي :

أنه لم يوجه كتابا رسمي يطلب فيه إستقالته عن منصبه ، وإنما جاء لفظ الاستقالة في سياق السرد عن خروقات مجلس النواب في تحديد الكتلة الأكبر والتخبُط الذي وقع فيه مجلس النواب بإرساله للعديد من الكتب الرسمية بهذا الخصوص وكلاً من هذه الكتب يناقض الآخر ، فتارة أعتبروا أن الكتلة الكبري في البرلمان هي الكتل الستة عشر التي توافقت على عادل عبد المهدي ، وتارةً أخرى يعتبرون كتلة البناء هي الكبرى .

ونتيجة لهذا اللبس والتخبُط ، جاءت عبارة برهم صالح ( بالاستعداد ) لتقديم الاستقالة في حال إصرار البرلمان على عدم تحديد الكتلة الكبرى صراحةً ( وبالعدد) وإستمراره بترشيح شخصيات يرفضها الشعب لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف الفقهاء أن ورود لفظ أعلن إستعدادي لتقديم الاستقالة لاتعني لفظاً وفعلاً الاستقالة ، إذ أن مفهوم الاستعداد لغوياً هو التهيئة لفعل الشيء ، أي مرحلة أولى قبل البدئ به .

وأن برهم صالح قرن تقديم استقالته بشروط يجب على مجلس النواب الالتزام بها ، وهذا يعني قانوناً أنه فعل مُعلّق على شرط واقف وليس واقع حال ومتحقق .

وانه بالنظر لكل ما تقدم فإن الرأي قانوناً لايذهب الى إعتبار لفظ الاستعداد للاستقالة بمثابة الاستقالة.

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، عن وضع استقالته وتقديمها إلى مجلس النواب، فيما رفض تكليف مرشح تحالف البناء، محافظ البصرة الحالي، اسعد العيداني، المقرب من ايران، بسبب الرفض الشعبي والسياسي له.

وقال صالح في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب العراقي إن “من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الاهلي ومع كل الاحترام والتقدير للاستاذ اسعد العيداني، اعتذر عن تكليفه مرشحاً عن كتلة البناء“.

وبين أن ”هذا الموقف المتحفظ من الترشيح الحالي قد يعد إخلالاً بنص دستوري، لذلك أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسباً، فيقيناً لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم“.

وشدد الرئيس العراقي ان ”الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبراً دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق لتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته“.



فيما ترى الكاتبة السياسية لينا مبروم إن برهم صالح نفذ ما وعد به خلال 48 ساعة وانه تعرض لضغوط كثيرة وأن هذا كان منتظرا لان الفجوة واسعة جدا والمشهد ضبابي فالنخبة الحاكمة الفاسدة تؤذن في مالطا بينما مالطا نفسها تغيرت واختلف الحال واصبح ينذر بما لا يحمد عقباه نتيجة السياسات الغبية التى تنتهجها الأحزاب المتنفذة منذ أول اكتوبر ورهاناتها كلها خاسرة بالمماطلة والتسويف .

وأضافت إن إيران هي أس الفساد فهم جلبوا للانتخابات الذيول والموالين لهم تحالف البناء المالكي والعامري والحلبوسي والفياض وخلال الساعات الماضية حاولت بأقصى جهودها فرض مرشحيها والشعب يقول لا سوداني ولا عيداني .

ونحن الآن أمام فراغ سياسي كامل وهذه فرصة للمتربصين لتدويل قضية العراق وجعله ساحة للصراعات الدولية والأقليمية