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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 05:11 م

نائب : قانون الانتخابات الجديد كرّس لتشتيت العراق

طعمة اللهيبي

وصف النائب طعمة اللهيبي قانون الانتخابات الجديد ، بانه :"  كرس لتشتيت العراق"، مبينا :" ان نظام الدوائر المتعددة بالانتخابات يحتاج الى سنتين لتطبيقه ".

وقال اللهيبي في تصريح صحفي :" ان مـن سعى لاقـرار قانون انتخابات مجلس النواب يرغب بالبقاء في السلطة اطول وقت ممكن".

واضاف :" ان اعتماد نظام الدائرة الواحدة في الانتخابات ، كان يمكن تطبيقه خلال 6 اشهر، اما النظام الحالي الذي يعتمد على الـدوائـر المـتـعـددة فـانـه يحتاج الى سنتين لتطبيقه، لان هناك الكثير من الاجــراءات الفنية التي يتطلب اجراء الانتخابات  تطبيقها ".

وانتهى الـلـهـيـبـي الى القول :"  ان الــقــانــون الـجـديـد كــرس لـتـشـتـيـت الــعــراق بـعـد ان كـان الانـتـخـاب عـلـى اســاس 18 مـحـافـظـة، امـا الآن فاننا نحتاج الـى تطبيقه على مـسـتـوى الاقـضـيـة ، مـمـا يـجـعـل الـنـواب المـقـبـلـين يـعـمـلـون مــن اجــل مناطقهم وليس العراق كله".

ف.ا
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