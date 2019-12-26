نائب : قانون الانتخابات الجديد كرّس لتشتيت العراق



وصف النائب طعمة اللهيبي قانون الانتخابات الجديد ، بانه :" كرس لتشتيت العراق"، مبينا :" ان نظام الدوائر المتعددة بالانتخابات يحتاج الى سنتين لتطبيقه ".



وقال اللهيبي في تصريح صحفي :" ان مـن سعى لاقـرار قانون انتخابات مجلس النواب يرغب بالبقاء في السلطة اطول وقت ممكن".



واضاف :" ان اعتماد نظام الدائرة الواحدة في الانتخابات ، كان يمكن تطبيقه خلال 6 اشهر، اما النظام الحالي الذي يعتمد على الـدوائـر المـتـعـددة فـانـه يحتاج الى سنتين لتطبيقه، لان هناك الكثير من الاجــراءات الفنية التي يتطلب اجراء الانتخابات تطبيقها ".



وانتهى الـلـهـيـبـي الى القول :" ان الــقــانــون الـجـديـد كــرس لـتـشـتـيـت الــعــراق بـعـد ان كـان الانـتـخـاب عـلـى اســاس 18 مـحـافـظـة، امـا الآن فاننا نحتاج الـى تطبيقه على مـسـتـوى الاقـضـيـة ، مـمـا يـجـعـل الـنـواب المـقـبـلـين يـعـمـلـون مــن اجــل مناطقهم وليس العراق كله".



ف.ا