نائبة كردية سابقة : قانون الانتخابات ضد الحزبين الرئيسين وليس ضد الاكراد



اكدت نائبة كردية سابقة :" ان قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المواطنين ويقف بالضد من مصلحة حزبي السلطة في اقليم كردستان ، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني" .



وقالت النائبة السابقة سروة عبدالواحد في تصريح صحفي :" ان القانون الجديد يقف بالضد من مصالح الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وليس بالضد من الاكراد، لان هذين الحزبين يقومان بالتجارة بالمقاعد البرلمانية للاكراد في مجلس النواب ".



واضافت :" ان القانون الجديد ديمقراطي جدا ، وقد ايدته الاطراف التي تعمل من اجل الديمقراطية "، مشيرة الى انه :" بحسب القانون فان عضو مجلس النواب مضطر الى خدمة منطقته الجغرافية بصورة افضل ".



وحول نسبة مقاعد الاكراد ، اوضحت عبدالواحد :" ان نسبة الاكراد ثابتة ولا يعمل القانون الجديد من اجل خفض عدد مقاعدهم البرلمانية ".



وكان البرلمان قد صوت امس الاول الثلاثاء، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، فيما غادر نواب جميع القوائم الكردية جلسة البرلمان، باستثناء قائمة الجيل الجديد التي يرأسها شاسوار عبد الواحد شقيق النائبة السابقة سروة عبد الواحد .



ف.ا