من هو الحزب السني الذي "يناور" للابقاء على عبد المهدي ؟



كشف تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن وجود مناورة سياسية للابقاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي عادل عبد المهدي في منصبه، متهما حزبا سنيا بارزا بالاشتراك في هذه المناورة.



وقال القيادي بالتحالف النائب عبد الله الخربيط في تصريح صحفي :" ان اطرافا سياسية (لم يسمها) ترفض تسمية مرشح لرئاسة الوزراء من اجل تشكيل حكومة مؤقتة "، مبينا :" ان الكتل تجري مناورة سياسية للابقاء على عبد المهدي في منصبه حتى اتمام عملية الانتخابات المبكرة ".



واشار الخربيط الى :" ان الكتل الرافضة لتشكيل حكومة مؤقتة هي الاحزاب التي جاءت على ظهر الدبابة الامريكية ، سنية وشيعية ، وبالاخص الحزب الاسلامي".



ف.ا