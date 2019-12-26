نائب يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم الاكتراث لمطالب الشعب وثورة الشباب





حمل النائب عن محافظة صلاح الدين مقدام الجميلي رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية عدم الاكتراث لمطالب الشعب وثورة الشباب.



وقال الجميلي في بيان صحفي :" ان رئيس الجمهورية لم يكترث لمطالب الشعب وثورة الشباب ، ولازال يماطل في ممارسة صلاحياته وفق الدستور باختيار شخصية كفوءة لرئاسة الوزراء والنأي بالبلاد عن هذا المنزلق الخطير الذي لاتحمد عقباه ، رغم علمه بحيثيات اختيار الكتلة الاكبر دستوريا، ومخاطر تأخير التكليف ".



واضاف :" ان على رئيس الجمهورية السعي للكشف عن المغيبين والعمل على اعادة النازحين الى ديارهم التي هجروا منها قسرا ، وان يكون حاميا" امينا" للدستور لا خارقا له"..



ف.ا