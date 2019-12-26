هوشيار عبدالله: قانون الانتخابات منقوص وتم تمريره بعد اتفاقات سرية خطيرة





انتقد النائب هوشيار عبدالله قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب ، ووصفه بانه منقوص ويتضمن اخطاء قانونية معيبة، مشيرا الى :" ان بعض الاحزاب الكبيرة عقدت اتفاقات سرية خطيرة تتضمن تمرير هذا القانون وتشكيل مفوضية الانتخابات بما يخدم مصالحها ".



واوضح في بيان صحفي :" ان هناك خطأ كبيراً في هذا القانون، ومن المعيب على السلطة التشريعية تمريره، وهو ‏عدم وجود جدول لتوزيع الدوائر الانتخابية حسب قانون الانتخابات"، مبينا :" ان الاسوأ ‏والاخطر من ذلك ان رئيس مجلس النواب ، ‏قبل ان يتم التصويت على القانون بالمجمل ، صرح بان هذه الجداول يجب ان تعد في المستقبل ويتم اقرارها من قبل هيئة الرئاسة ‏واللجنة القانونية، في حين ان الجداول في كل القوانين المشرعة في السابق كانت جزءا لا يتجزأ من القانون ويجب ان يصوت عليها في مجلس النواب ".



وابدى عبدالله استغرابه من النواب الذين صوتوا على هذا القانون دون ان يعلموا على اي اساس تم توزيع الدوائر الانتخابية.



واوضح :" ان هذه النقطة خطيرة للغاية، ‏لانه حسب توزيع الدوائر الانتخابية سيحصل تلاعب في اعداد السكان في الاقضية من قبل اصحاب النفوذ فيها، وسيكون بامكانهم زيادة او تقليل عدد المقاعد ".



وتابع :" بحسب معلوماتنا هناك اتفاقات خطيرة مسبقة بين احزاب كبيرة بالاضافة الى حزب كردي، وهذه الاتفاقات التي حصلت قبل التصويت على القانون تتعلق بكيفية توزيع الدوائر وضمان المقاعد للاحزاب، بالاضافة الى اتفاقات حول المناطق المتنازع عليها ".



وبين عبدالله :" ان هذا القانون منقوص ويجب ان يصوت البرلمان على جدول توزيع الدوائر الانتخابية، اذ يجب ان يصحح هذا الخطأ الذي حصل بسبب رغبة البعض بتمرير القانون بعجالة، سيما وانه حتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل ‏مفوضية الانتخابات حسب قانون المفوضية الجديد، والخطوات الاولية لتشكيل المفوضية عليها مؤاخذات كبيرة ويجب مراجعة آليات اختيار وتحديد المسؤولين فيها ".



واشار الى :" ان الاستعجال في تمرير القانون سببه الاتفاقات السرية بين الاحزاب الكبيرة حول قانون الانتخابات والمفوضية " ، مبيناً :" ان الشارع ينتفض ويقدم التضحيات والشهداء والجرحى، في حين الاحزاب الكبيرة تتفق على قانوني الانتخابات والمفوضية وفق الصيغة التي تخدم مصالحها ".



ف.ا