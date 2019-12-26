ائتلاف النصر يحذر من ترسيخ المحاصصة والفساد ورهن سيادة البلاد للاجنبي



حذر ائتلاف / النصر / من ترسيخ المحاصصة والفساد ورهن سيادة البلاد للاجنبي.



وقال الائتلاف في بيان اليوم انه يحذر القوى السياسية من الاستمرار بنفس النهج السياسي المغلّب للمصالح الحزبية باختيار رئيس وزراء جديد "، مؤكدا :" ان استمرار العمل بعقلية الاستحواذ والهيمنة والمصالح الضيقة سيبقي الازمة ويرسخ المحاصصة والفساد ويرهن سيادة البلاد للاجنبي ".



واضاف ان ما نجنيه اليوم من ازمات تعصف بالدولة هو نتاج معادلة حكم 2018 الهشّة المتناقضة المصالحية، وانّ اعادة صياغتها بوجوه جديدة سيدخل البلاد بدوامة الفوضى والتدويل".



وطالب بتغيير معادلة الحكم لتنسجم مع المهام الوطنية والمتغيرات الجديدة، داعيا الى :" تشكيل حكومة مستقلة لقيادة المرحلة المؤقتة تدير بنزاهة ومهنية ووطنية رفيعة شؤون البلاد، لضمان التاسيس لمرحلة دائمة تحقق طموحات الشعب.



ف.ا