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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 01:21 م

ائتلاف الوطنية: الاحزاب صاحبة المال والسلاح ..المستفيد الاكبر من قانون الانتخابات

ائتلاف الوطنية

عبر  ائتلاف/ الوطنية / عن صدمته بتمرير ما وصفها بـصفقة قانون الانتخابات ، لافتاً الى :" ان الاحزاب التي تملك المال والسلاح هي المستفيد الاكبر من هذا القانون ، دون الالتفات الى مطالب المتظاهرين او الاتحادات والنقابات المهنية ".

وقال الائتلاف في بيان صحفي، اليوم الخميس:" ان قانون الانتخابات الذي مرر  اخيراً، مليء بالالغام والعقد التي ستجهض حلم الانتخابات المبكرة التي ينبغي ان تتميز بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة كما ستُكرّس هيمنة الاحزاب الحالية ، فضلاً عن مخالفته بعض بنود الدستور ، وهو ما يعتبر التفافاً على ارادة ابناء شعبنا الكريم ".

واشار الائتلاف في بيانه الى :" ان اعتماد التصويت الاعلى للفائزين سيتسبب بهدر الاف الاصوات، كما ان الاصرار على ابقاء التصويت الالكتروني بدل البايومتري يكشف نيةً واضحة للتلاعب بارادة الناخبين" ، موضحاً انه :" سيقف مع جميع المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات وابناء العشائر صفاً واحداً ضد الاشتراك في هذه الفوضى، والعمل على تعديلها سلميا ".

ف.ا
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