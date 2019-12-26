ائتلاف الوطنية: الاحزاب صاحبة المال والسلاح ..المستفيد الاكبر من قانون الانتخابات



عبر ائتلاف/ الوطنية / عن صدمته بتمرير ما وصفها بـصفقة قانون الانتخابات ، لافتاً الى :" ان الاحزاب التي تملك المال والسلاح هي المستفيد الاكبر من هذا القانون ، دون الالتفات الى مطالب المتظاهرين او الاتحادات والنقابات المهنية ".



وقال الائتلاف في بيان صحفي، اليوم الخميس:" ان قانون الانتخابات الذي مرر اخيراً، مليء بالالغام والعقد التي ستجهض حلم الانتخابات المبكرة التي ينبغي ان تتميز بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة كما ستُكرّس هيمنة الاحزاب الحالية ، فضلاً عن مخالفته بعض بنود الدستور ، وهو ما يعتبر التفافاً على ارادة ابناء شعبنا الكريم ".



واشار الائتلاف في بيانه الى :" ان اعتماد التصويت الاعلى للفائزين سيتسبب بهدر الاف الاصوات، كما ان الاصرار على ابقاء التصويت الالكتروني بدل البايومتري يكشف نيةً واضحة للتلاعب بارادة الناخبين" ، موضحاً انه :" سيقف مع جميع المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات وابناء العشائر صفاً واحداً ضد الاشتراك في هذه الفوضى، والعمل على تعديلها سلميا ".



ف.ا