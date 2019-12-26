برلماني : لن نصوت على مرشح مخالف لارادة الشعب





أكد عضو كتلة سائرون النيابية صباح العكيلي رفض كتلته ترشيح اية شخصية لا تتناسب مع ارادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا.



وقال العكيلي في بيان صحفي : هنالك بعض وسائل الاعلام روجت لخبر لا يمت للحقيقة بصلة مفاده عقد صفقة لتمرير مرشح معين مقابل حصول كتلة سائرون على منصب المحافظ في احدى المحافظات ، داعياً تلك الوسائل إلى توخي الدقة والموضوعية وعدم الدخول في السجالات السياسية.



واضاف ان : " كتلة سائرون النيابية عاهدت أبناء الشعب العراقي بأنها ستكون الصخرة المنيعة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمكائد السياسية "، لافتاً إلى : إن أية شخصية تطرح لمنصب رئاسة الحكومة لا تتناسب مع إرادة الشعب فانها مرفوض جملةً وتفصيلاً" .



واوضح العكيلي :" اننا في كتلة سائرون تعودنا على ان لا نرد على التخرصات الإعلامية والتقولات الكاذبة إلا بالتطبيق العملي ، و لدينا توجيه بعدم تسلم اي منصب لا منصب المحافظ ولا غيره حتى لو جاء الينا على طبق من ذهب"،.



ف.ا