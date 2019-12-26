البلداوي: اسم السهيل مازال مطروحا لرئاسة الوزراء رغم اعتذاره رسميا

أكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، اليوم الخميس، أن اسم قصي السهيل مازال مطروحا لرئاسة الوزراء رغم اعتذاره رسميا امس، فيما أشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يحسم تكليف مرشح التحالف الجديد اسعد العيداني.

وقال البلداوي في تصريح له ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح لم يحسم لغاية الان أي اسم مرشح لرئاسة الحكومة”, مبينا ان “امام صالح عدة أسماء وهو بانتظار إشارات إيجابية لاي شخصية من المطروحه امامه كي يحسم التكليف الدستوري”.

وأضاف ان “الأسماء المطروحه امام رئيس الجمهورية مازالت قيد المناقشة في مقدمتها اسعد العيداني وقصي السهيل رغم اعتذار الاخير”, مرجحا أن “يتم التكليف الدستوري اليوم او بعده”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل أعلن في رسالة خطية، امس الأربعاء، اعتذار رسميا لتحالف البناء عن ترشيحه لرئاسة الوزراء.

ع د