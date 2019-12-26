الكشف عن مناورة بمشاركة حزب سني بارز للإبقاء على عبد المهدي

كشف تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، عن وجود مناورة سياسية للإبقاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي عادل عبد المهدي في منصبه، متهما حزبا سنيا بارزا بالاشتراك في هذه المناورة.

وقال القيادي بالتحالف النائب عبد الله الخربيط في تصريح له ، إن “اطرافا سياسية (لم يسمها) ترفض تسمية مرشح لرئاسة الوزراء من اجل تشكيل حكومة مؤقتة”، مبينا أن “الكتل تجري مناورة سياسية للإبقاء على عبد المهدي في منصبه حتى إتمام عملية الانتخابات المبكرة”.

وأشار الخربيط إلى أن “الكتل الرافضة لتشكيل حكومة مؤقتة هي الأحزاب التي جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية سنية وشيعية وبالاخص الحزب الإسلامي”.

وكانت كتلة صادقون النيابية اتهمت في وقت سابق من اليوم الخميس، أطرافا سياسية لم تسمها بمحاولة رفض جميع المرشحين لابقاء الفوضى في البلاد، معتبرة أن الهدف من رفض الأسماء هو تقويض عمل مؤسسات الدولة.

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