نائبة عن النصر تكشف دور سائرون في ترشيح العيداني لرئاسة الوزراء

كشفت النائبة عن ائتلاف النصر سهان شنون العقيلي، اليوم الخميس، عن دعم تحالفي البناء وسائرون لمرشح رئاسة الوزراء اسعد العيداني، مشيرة إلى أن سائرون ستصوت لصالح العيداني.

وقالت العقيلي في تصريح لها , انه “تأكد لنا بأن تحالف سائرون سيصوت لصالح اسعد العيداني بعد ان تم الاتفاق بينه وبين تحالف البناء على ترشيحه”.

وأضافت ان “رئيس الجمهورية سيبعث كتاب التكليف الى مجلس النواب ظهر اليوم الخميس”, مؤكدة أن “العيداني اصبح الأقرب للمنصب لكونه لم يتعرض لانتقادات كبيرة من الشارع كما تعرض اليها السوداني والسهيل”.

وكان النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط رأى في تصريح سابق اليوم الخميس، أن حظوظ محافظ البصرة اسعد العيداني في رئاسة الوزراء قد تكون افضل من سواه.

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