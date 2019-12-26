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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 12:31 م

الخربيط: اختيار العيداني رئيسا للوزراء مرهون بهذين الأمرين

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 رأى النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، الخميس، أن حظوظ محافظ البصرة اسعد العيداني في رئاسة الوزراء قد تكون افضل من سواه، فيما اعتبر أن مدى مقبوليته مرهوناً بالشارع وبالمرجعية الدينية.
وقال الخربيط في تصريح له إن  “حظوظ العيداني قد تكون أفضل من سواه، لكن يبقى مدى مقبوليته مرهوناً بالشارع وبالمرجعية الدينية التي قالت إنها لا تفضل حكومة جدلية، وهي تعني ألا تكون موضع خلاف بين الكتل السياسية والشارع”.
وأضاف، أنه “على المستوى الشخصي مقبول وموضع احترام، وليس لدينا إشكالية معه، لكن أمره يبقى مرهوناً بتوافق القوى الشيعية عليه؛ فضلاً عن الشارع الذي بات رأيه في غاية الأهمية لجهة قبول أو رفض أي مرشح للمنصب”.
وكانت مصادر رسمية أفادت، اليوم الخميس، بأن اسم رئيس الوزراء الجديد سيسلم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ع د

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