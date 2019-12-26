نقابة الفنانين تدين محاولة اغتيال فنان وتصف الحكومة بـ"العاجزة عن كشف القتلة"



أدانت نقابة الفنانين العراقيين، محاولة اغتيال الفنان أوس فاضل مساء أمس الاول وسط العاصمة بغداد.



وقالت النقابة في بيان "إلحاقا بالبيانين الصادرين عن نقابتنا في الخامس والعشرين من تشرين الأول والسادس عشر من تشرين الثاني واللذين نبهنا فيهما عن تعرض شريحة كبيرة من الفنانين العراقيين إلى الإصابة والتهديد والوعيد بالتصفية والاختطاف والقتل ولعلنا لا نكشف سرا اذا قلنا ان التهديدات المباشرة وغير المباشرة قد وصلتنا ولم نكترث ولم نتراجع بل زادت همتنا واصرارنا وتضاعفت أعداد الفنانين العراقيين داخل وخارج العراق في الساحات وزادت وتنوعت مبادراتهم مسرحاً واناشيداً وافلاماً ولوحات وصارت ساحة التحرير مكانا نحتفي فيه بكل جائزة ينالها فنان عراقي في اي محفل عربي أو دولي".



وأضاف "لكن الجبناء واذنابهم الخفافيش امتدت رصاصاتهم الغادرة يوم أمس الاول لتحاول إسكات صوت عراقي شارك في ساحة التحرير منذ أيامها الأولى لكن عناية الله كانت معنا كما هي دوماً مع الحق ومع الصادقين والمضحين، اخترنا البقاء والصمود مع أبناء شعبنا في ساحة التحرير، اخترنا بوعي كامل أن نقف مع العراق الذي نحب وننتمي، اخترنا الثبات على الحق والتضحية من أجل الحرية والعدالة وغد عراقي أجمل".



وتابع البيان "لن تخيفنا رصاصاتكم كما لم تخفنا من قبل رسائل التهديد والوعيد، نقابتنا تشرفت أن تكون قلبا نابضا للثوار في ساحة التحرير، والفنان العراقي تشرف أن يكون المعبّر والمضحي في هذه الثورة المباركة، لن نناشد المنظمات الحقوقية الدولية، لن نطلب من السلطات أن تحمينا".



واوضح البيان "سنقول فقط أن السلطات جميعها التي عجزت عن كشف ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بقتل أكثر من خمسمائة شهيد عراقي وجرح أكثر من عشرين ألف آخرين لن تستطيع أن تصمد أمام ثورة العراقيين".



ف.ا