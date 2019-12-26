الصدر مغردًا : ابعدوا الفاسدين عن الحكم وكفاكم تجاهلًا للشعب





دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى ابعاد الفاسدين عن الحكم في العراق.



وحذر الصدر السياسيين المنتمين الى الامام علي من التمسك بالسلطة ومغانمها ومن ظلم الرعية مشددا على ان البلاء سيصب على الجميع.



وقال " احذروا انفسكم الأمارة بالسوء والفساد، فلقد طمستم والله معالم الدين وارخصتموها بحفنة بمال زائل ولقد أثريتم انفسكم على حساب فقر العباد، فوالله سيصب البلاء علينا صبا فاسمعوا وعوا ولاتكن على قلوبكم أقفالها وعلى أسماعكم وقرا".



وقال الصدر في تغريدته: فيا أيها السياسيون شيعة وسنة ، ابعدوا الفاسدين عن الحكم فالإسلام برآء منهم، كفاكم تجاهلاً للشعب".



ف.ا