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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 11:43 ص

تحالف القوى العراقية يحذر من تراجع رئاسة الجمهورية عن تنفيذ واجباتها التي رسمها لها الدستور

تحالف القوى

حذر تحالف القوى العراقية،، من تراجع رئاسة الجمهورية عن تنفيذ واجباتها التي رسمها لها الدستور النافذ.

وأكد التحالف في بيان؛ أن "حماية الدستور والنظام من أولى مهام رئيس الجمهورية قانونا، لكنها لا تعطي له الحق بالامتناع او التمنع أوالمناورة لأسباب قد تفسر أنها إستجابة لضغوط سياسية او أجندات خارجية".

وقال التحالف "أننا أذ نهيب برئيس الجمهورية الإلتزام بواجباته الدستورية واليمين الذي أقسمه ، فأن من واجبنا تذكيره بمعاناة العراقيين في مخيمات النزوح والتهجير ، وتظاهرات العراقيين في محافظات وسط وجنوب العراق، وهي من أولى الأولويات التي يجب أن يضعها رئيس الجمهورية نصب عينيه قبل أن يفكر في خرق الدستور والتنصل عن تطبيق أحكامه".

وتابع "أننا في تحالف القوى العراقية أذ ندعو رئيس الجمهورية بتقديم مصلحة العراق أولا، نطالبه بالالتزام بما رسمه له الدستور وعدم التنصل عن مهامه القانونية او الإرتهان والاستجابة للمشاريع الخارجية الرامية لتقسيم العراق وإنهياره".

ف.ا
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