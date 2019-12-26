قطع عدد من الطرق في الديوانية احتجاجا على ترشيح شخصيات غير مستقلة لمنصب رئيس الوزراء

قام متظاهرون الليلة الماضية بقطع عدد من الطرق بمدينة الديوانية بواسطة الاطارات المشتعلة احتجاجا على ترشيح شخصيات غير مستقلة لمنصب رئيس الوزراء. ف.ا Copy أخبار متعلقة متظاهرون في البصرة يرفضون ترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء قطع ثلاثة جسور في الناصرية احتجاجا على ترشيح شخصيات سياسية لرئاسة الوزراء قطع أغلب الطرق الحيوية في كربلاء احتجاجا على ترشيح وجوه سياسية حزبية لرئاسة الوزراء المتظاهرون يقطعون عددا من الطرق بين المحافظات احتجاجا على ترشيح السهيل معتصمو التحرير: ترشيح السهيل جاء بإملاءات خارجية.. والكلمة الحاسمة ستكون لنا نائب عن نينوى : اذا صدق ترشيح السهيل فندعو عبد المهدي للعدول عن استقالته