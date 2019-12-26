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الخميس, 26 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 11:40 ص

قطع عدد من الطرق في الديوانية احتجاجا على ترشيح شخصيات غير مستقلة لمنصب رئيس الوزراء

حرق الإطارات


قام متظاهرون  الليلة الماضية بقطع عدد من الطرق بمدينة الديوانية بواسطة الاطارات المشتعلة احتجاجا على ترشيح شخصيات غير مستقلة لمنصب رئيس الوزراء.

ف.ا
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