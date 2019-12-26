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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 11:33 ص

رئاسة الجمهورية ام رئاسة البرلمان ام " البناء" ؟

البرلمان العراقي

 
اكثر من اسبوع مر على انتهاء المدة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوما لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي ، ورئيس الجمهورية برهم صالح لم يقدم المرشح لشغل المنصب ، وتحالف "البناء" مازال مصرا على انه " الكتلة الاكبر" التي يجب ان تقدم المرشح ..   

التحالف هاجم  رئيس الجمهورية واتهمه بعرقلة حسم  المنصب وهدد بمحاسبته واقالته، على اساس انه ، اي برهم صالح ،  يماطل في قضية تكليف رئيس الوزراء ، وان كثرة الاستفسارات الموجهة الى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا بحجة معرفة الكتلة الاكثر عدداً ، هدفها التسويف ..

وحسب النائب عن التحالف احمد الكناني، فان  رئيس الجمهورية اثبت ،  خلال الايام الماضية ، عدم شجاعته في اتخاذ القرارات المناسبة خلال الوقت العصيب الذي يمر به العراق. 

لكن تحالف "البناء" عاد مرة اخرى ، ليركن الرئيس جانبا ، ويوجه اصابع الاتهام الى رئاسة مجلس النواب ، بمحاولة التهرب من الجواب على كتاب رئيس الجمهورية بتحديد من هي الكتلة الاكثر عدداً. 

النائب عن "البناء" عدي عواد، اكد :" ان معرفة الكتلة الاكثر عدداً موضوع ليس بالصعب على رئاسة البرلمان ، ويكون بالاطلاع على محاضر جلسة مجلس النواب الاولى التي شهدت ترديد اليمين للناخبين امام الرئيس الذي كان اكبرهم سناً ". 

والسؤال الان هو ، من المسؤول عن التأخير رئاسة الجمهورية ام رئاسة البرلمان ام " البناء "،الذي يصر على تقديم مرشحين يعرف مسبقا انهم مرفوضون ؟

ف.ا
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