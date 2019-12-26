



اكثر من اسبوع مر على انتهاء المدة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوما لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي ، ورئيس الجمهورية برهم صالح لم يقدم المرشح لشغل المنصب ، وتحالف "البناء" مازال مصرا على انه " الكتلة الاكبر" التي يجب ان تقدم المرشح ..



التحالف هاجم رئيس الجمهورية واتهمه بعرقلة حسم المنصب وهدد بمحاسبته واقالته، على اساس انه ، اي برهم صالح ، يماطل في قضية تكليف رئيس الوزراء ، وان كثرة الاستفسارات الموجهة الى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا بحجة معرفة الكتلة الاكثر عدداً ، هدفها التسويف ..



وحسب النائب عن التحالف احمد الكناني، فان رئيس الجمهورية اثبت ، خلال الايام الماضية ، عدم شجاعته في اتخاذ القرارات المناسبة خلال الوقت العصيب الذي يمر به العراق.



لكن تحالف "البناء" عاد مرة اخرى ، ليركن الرئيس جانبا ، ويوجه اصابع الاتهام الى رئاسة مجلس النواب ، بمحاولة التهرب من الجواب على كتاب رئيس الجمهورية بتحديد من هي الكتلة الاكثر عدداً.



النائب عن "البناء" عدي عواد، اكد :" ان معرفة الكتلة الاكثر عدداً موضوع ليس بالصعب على رئاسة البرلمان ، ويكون بالاطلاع على محاضر جلسة مجلس النواب الاولى التي شهدت ترديد اليمين للناخبين امام الرئيس الذي كان اكبرهم سناً ".



والسؤال الان هو ، من المسؤول عن التأخير رئاسة الجمهورية ام رئاسة البرلمان ام " البناء "،الذي يصر على تقديم مرشحين يعرف مسبقا انهم مرفوضون ؟



ف.ا